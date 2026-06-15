オンラインサービス・Roblox（ロブロックス）は、国際サッカー連盟（FIFA）とのパートナーシップのもと、プラットフォーム史上最大規模となる公式スポーツイベント『FIFA World Cup 2026 イベントハブ』を始動した。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開現実世界のピッチで繰り広げられる熱戦とリアルタイムに連動し、世界中のファンがバーチャル空間でのプレイやコミュニティを通じて大会の興奮