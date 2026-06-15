仕事や家事、子育てなど、忙しい毎日を過ごす女性たちにとって、自分自身をいたわる時間はとても大切。そんな大人女性の心とからだに寄り添うフェムケアブランド「YOJOY」から、新シリーズ「うつろいもたおやかに」が登場しました。月経周期や女性ホルモンの変化による揺らぎに着目し、快適な着け心地と美しさを両立。無理をせず、自分らしく前向きに過ごしたい女性にぴったりのアンダーウェアシリーズですϖ