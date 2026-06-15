2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が14日、新曲「イヤイヤ星人」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。今回の新曲は、YouTube再生回数4000万回を超えるすとぷりの代表曲「スキスキ星人」を手掛けたボーカロイドプロデューサー・ナユタン星人氏との再タッグによる書き下ろし楽曲。「君じゃないとイヤイヤ！」をテーマに、不器用でまっすぐな“好き”の気持ちをポップで中毒性のあるサウンドに乗せて