１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１３４８円９８銭（２・６８％）高の５万１６２６円４６銭となり、今月３日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。３３３銘柄のうち、７割にあたる２３６銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、３２９７円４６銭（４・９９％）高の６万９３１７円５０銭と初めて６万９０００円台に乗せ、最高値を更新した。日経平均へ