タレントの中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新。超人気芸人が自宅を訪問したことを報告した。中川は「エガちゃんねるコラボ！江頭さんがうちに遊びにきてくれました！」とつづり、江頭2:50と双子との4ショットを投稿。「双子お兄ちゃんが人見知り爆発！エガちゃんに号泣弟くんはわたしに似たのかエガちゃん大好き自分から抱きついてすりすりして懐きました」と、江頭に対する対照的な双子の反応を明か