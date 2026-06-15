サッカーFIFAワールドカップ2026のグループステージ第一戦で日本と戦い、2対2の引き分けとなったオランダ代表。テレビなどで試合を観戦した人の中には、そのオランダ代表のユニフォームの胸に、日本の国旗「日の丸」がついていたことに気が付いた人もいただろう。なぜ対戦相手の国旗が胸についているのか。それは、相手国への敬意を示す意味合いや、試合を記念して特別なモノを残すという意味もあり、最近の国際大会ではよく目にす