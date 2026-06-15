県内有数のサクランボの産地、湯沢市の三関地区で15日、首都圏向けの出荷が本格的に始まり、出発式が行われました。今年は一日の寒暖差が大きいため色づきが良く甘いサクランボが次々と出荷されています。いまが旬、真っ赤に色づいた、大粒のサクランボ。県内有数の産地、湯沢市の三関地区の選果場に次々と出荷されています。今年は花が咲く時期の天候不順で受粉が進まなかったことから、実の数は平年の8割ほどと見込まれています