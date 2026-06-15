14日、秋田市で若者を応援するチャリティーコンサートが開かれました。その中で、大学生ながらピアニストとして活動する秋田市出身の女性が演奏を披露しました。チャリティーコンサートは女性の活躍を支援するボランティア団体、国際ソロプチミスト秋田が開催しました。東京音楽大学1年生でピアニストとして活躍する秋田市出身の伊藤未依菜さんの演奏です。伊藤さん「おじいさんが天国から見守ってくれて