美郷町出身でプロ野球 東北楽天ゴールデンイーグルスのルーキー、伊藤樹投手が13日、プロ入り後初めての秋田のマウンドに上がり、勝ち投手となりました。13日土曜日、秋田市で行われた楽天と横浜DeNAの2軍戦。「ピッチャー、伊藤樹」プロ入り後初めて秋田のマウンドに上がった伊藤。こまちスタジアムでの登板も初めてです。2回までにホームランを許すなどして4点を奪われ、課題が残る立ち上が