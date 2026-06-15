15日は県出身選手が活躍したプロ野球の話題です。セパ交流戦でのオリックス・阪神の関西ダービーでは、オリックスの県出身選手が勝利を呼び込みました。オリックスは1点を追いかける4回ウラ。ランナー1塁3塁のチャンスで打席には小坂町出身、7番・センターで先発出場したプロ4年目の杉澤龍。ライトへの同点タイムリーヒット。4月に右手を骨折し先週復帰したばかりですが、結果を残しました。一方、