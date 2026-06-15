テレビ朝日アナウンサーの三谷紬さん（みたに・つむぎ）がインスタグラムを更新。鼻頭にクリームをつけたお茶目なオフショットを披露しています。【写真】「あざてぇ〜」鼻にクリームつけた三谷紬アナ三谷さんは、集英社オンラインで連載中のコラム「みたにみたまま？」の更新を報告。あわせてアップされた写真では、無地のTシャツとストライプ柄のボトムスを組み合わせたシンプルなカジュアルコーデを披露しました。アップされ