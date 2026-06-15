後を絶たない詐欺の被害をなくそうと、秋田市のスーパーで特殊詐欺の被害防止キャンペーンが実施されました。「＋」から始まる番号などに注意するよう呼びかけられました。特殊詐欺の被害防止キャンペーンは、秋田市の新屋地区にあるスーパーで行われました。6月15日は2か月に1回の年金の支給日です。多くの高齢者がまとまった金額を受給する日に合わせて、電話を使った詐欺の被害防止を呼び