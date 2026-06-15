秋田と青森の県境にある十和田湖で、地元の児童たちが特産のヒメマスの稚魚を放流しました。稚魚は約3年後、産卵のため、放流された場所の辺りに帰ってくるということです。小坂町の小坂小学校の3年生と青森県の十和田湖小学校の全校児童、あわせて21人がヒメマスの稚魚を放流しました。毎年、春からこの時期にかけて行われているヒメマスの稚魚の放流。今年は子どもたちが放流する稚魚を含め、去年よりも20万匹ほど多い、およそ70