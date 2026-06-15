親切心からの行為だったとしても、場合によっては恐怖に受け取られる場合もあるようです。ヒロ・コトブキさんの作品『おじいさんいっそのこと、受け取って引っ越しましょうや。』では、そんな親切心からの困惑が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約5000いいねが寄せられました。【漫画】「おじいさんいっそのこと、受け取って引っ越しましょうや。」（全編を読む）むかしむかし、あるところにおじいさんとおば