7月26日から放送が始まる堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。そのキービジュアルが6月15日に公開されました。【写真】公開された第2シリーズのキービジュアル第2シーズンでは新たにアゼルバイジャンでの大規模ロケを実施。主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開けます。乃木たちを待ち受ける次なる任務とは一体何なのか……。キービジュアルでは広い空と砂漠を背景に、キャラク