chilldspotの新曲「ドラマ」が、7月7日よりスタートする小池栄子主演ドラマ『さよならノワール』の主題歌に起用される。 （関連：chilldspot、自らの世界に染め上げていく表現力独創的なサウンドスケープを轟かせた『crowdsurf』ツアーファイナル） 本ドラマは、池袋を舞台に、警視庁西池袋署に新設された“犯罪被害者支援室”に所属する元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族に寄り添