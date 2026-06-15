ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分 ※6月15日は夜8時放送)。今回は、アルゼンチンに住む外国人の来日の様子をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回東京メトロで学ぶ丸ノ内線の裏側紹介するのは、アルゼンチン在住の「丸ノ内線」を愛するマルコスさん。世界の20以上の国と地域で、