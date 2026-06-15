山形県酒田市の連続放火事件に絡み、物置小屋に放火したとして逮捕・起訴された２３歳の男が、別の日に車から物を盗み火をつけるなどしていた疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】「よく金を貸してほしいと...」酒田市連続放火事件車内から芳香剤盗むも現金盗めず→車に火をつける物置小屋に放火し逮捕・起訴された男を再逮捕男の人物像とは？（山形） 男が以前勤務していた会社の代表はＴＵＹの取材に対し男から「よ