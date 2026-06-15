熊本市中央区細工町で起きた危険運転の事故から15日で2年が経ちます。飲酒運転をなくそうと啓発活動が行われました。この事故は2024年6月、熊本市中央区細工町で、当時ホストの男が酒を飲んだ状態で車を運転し、バックで逆走して歩道にいた女性2人をはねたものです。この事故で、当時27歳だった熊本市職員の女性が亡くなりました。 危険運転致死傷などの罪で起訴された男は、4月に上告が棄却され懲役12年の判決が確定していま