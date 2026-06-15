ラグビーリーグワン1部の東京ベイは6月15日、PRオペティ・ヘル（27）がフランス1部リーグのリヨン（LOURugby）に移籍すると発表した。千葉県内で会見したヘルは「（オファーを受けて）自分がもっといい選手になるチャンスだと思った」と移籍の理由を説明。契約の詳細は話せないとしたうえで「1プラス1」と明かし、1年契約に1年延期のオプションがある完全移籍であることをにおわせた。セットプレー、特にスクラムの強さに