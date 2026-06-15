太陽光パネルなどを設置する際の地盤検査代などの名目で、熊本県阿蘇市の男性から現金1800万円をだまし取ったとして、福岡市の男が逮捕されました。男は同じ男性への詐欺容疑で3回目の逮捕です。詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市の会社役員、濱田剛容疑者49歳です。警察によりますと、濱田容疑者は、去年4月から7月にかけ、知人の土地に太陽光パネルや蓄電池を設置しようとしていた阿蘇市の87歳男性に対し、「地盤検査を頼まな