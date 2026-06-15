気象庁梅雨前線の影響で、15日は沖縄県を中心に大雨となった。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重な警戒を呼びかけ、16日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意を求めた。同県南城市では15日午後3時半までの24時間に170ミリ超の雨を観測。9日午前0時の降り始めから15日午後4時までの総雨量は、南城市や那覇市で300ミリを超えた。気象庁によると、梅雨前線や、前線に流れ込む湿った空気の影響で