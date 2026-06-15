◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント2回戦JR東日本9―6東京ガス（2026年6月15日大田）17年連続で都市対抗出場を狙うJR東日本が逆転勝ちで初戦を突破した。6―6で迎えた8回2死一、二塁から、3番・杉崎成が初球の外寄り直球を強振。左越えへ勝ち越しの2点二塁打を放った。「曲がり球を待っていたんですが、ストレートがちょっと内に入って来てうまく対応できた。変化球を待っていても甘い球が来