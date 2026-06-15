news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ボビー・オロゴン容疑者（60）逮捕知人女性に不同意性交の疑い」についてお伝えします。◇不同意性交の疑いで逮捕されたのはタレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）。知人の成人女性に対し性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、ボビー容疑者はことし4月、知人女性を呼び出したあと犯行に及んだとみられています。その後、女性が警察に