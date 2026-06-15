【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年10月3日（土）に開催される「名探偵プリキュア！LIVE2026 キュアット熱唱！はなまるShowtime☆」。本イベントのの描き下ろしメインビジュアルが公開された。●イベント情報「名探偵プリキュア！LIVE2026 キュアット熱唱！はなまるShowtime☆」2026年10月3日（土）開催場所：パシフィコ横浜 国立大ホールひらめきDay公演開場 12：00 ／ 開演 13：00ミステリーNight公演開