自治体職員でつくる東京自治労連保育部会は12日、都内で会見を開き、保育現場で急速に広がる「保育ICT」についての調査結果を発表した。「保育ICT」とは登降園の管理や連絡帳、日誌の作成などをアプリで行う仕組み。 調査は現場で働く保育者を対象にしたもので、都内9区の組合員647名から回答を集めた。 国や東京都は「業務効率化」「負担軽減」を掲げ、保育現場へのICT導入を強力に後押ししてきた。ところが調査では、事