【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの西山茉希が6月14日、自身のInstagramを更新。大量の手料理を作っている動画を公開し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「ゴージャスなメニュー」大人6人子供3人分の大量手料理◆西山茉希、大量の手料理公開西山は「数ヶ月ぶりの西山荘御予約日」とつづり、動画を投稿。「＃鶏三昧」「＃胸肉手羽元アレンジ」とハッシュタグをつけ「もやしをレンチンしてナムルに」「ズッキーニ