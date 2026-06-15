【モデルプレス＝2026/06/15】TBSでは、今夏2クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送。この度、キービジュアルが解禁となった。【写真】「VIVANT」“説明文一切なし”考察白熱の意味深投稿◆「VIVANT」キービジュアル解禁2023年7月期放送の第1シーズンから3年の時を経て、ついに7月26日よる9時から第2シーズンがスタートする。今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一