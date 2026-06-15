メ～テレ（名古屋テレビ） 究極の個人情報とも言われるDNA型情報。その取扱いを巡り、法整備を訴える有志の会が名古屋で発足しました。人権を守りつつ、捜査に活用する道はあるのか。模索が続いています。 13日に名古屋市で発足したのは「DNA型情報の法制化を求める会」。犯罪捜査でのDNA型の採取や保管などをめぐり、法律が必要だと訴えています。 「何もしてないんだから逮捕前の自分に戻してほしい。逮捕時に