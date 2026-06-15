メイショウタバルが連覇達成（c）SANKEI それは、あまりに突然の出来事だった。 宝塚記念の発送まであと10分ほどに迫り、出走馬が本馬場へやってきたころ阪神競馬場には大雨が降った。 まるでバケツをひっくり返したかのようなゲリラ豪雨の影響で出走馬が返し馬をするたびに水しぶきがターフに飛び散るほど。 当然この雨は馬場にも影響し、10レースまで良馬場開催だったが、宝塚記念の開催の5分前には重馬場に