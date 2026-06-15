日本時間１８時００分にユーロ圏鉱工業生産指数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（4月）18:00 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想0.5%前回-2.1%（前年比)