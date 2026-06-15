サッカー日本代表・森保一監督 PHOTO:Getty Images サッカー日本代表が6月14日（日本時間15日）、アメリカのダラスでワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージF組初戦でオランダ代表と対戦。 【試合結果】グループF 日本 vs オランダ｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会 W杯準優勝3度の強豪にMF中村敬斗（スタッド・ランス）とMF鎌田大地（クリス