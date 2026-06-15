Noble Audio「Sceptre」 アユートは、Noble Audioのドングル型Bluetoothトランスミッター「Sceptre」の最新ファームウェアV1.9を15日に公開。ペアリングがされていない状態時の赤色LEDライトの点滅を、2分に1回へ変更した。アップデートの実行には専用アプリ「Noble FoKus」が必要。 スマートフォンなどに接続しても邪魔にならない小型・軽量なトランスミッター。Qualcomm製Bluetooth