ＪＲＡは６月１５日、大阪市内で関西定例記者会見を行った。今年は暑熱対策の一環として、昨夏に中京、新潟開催で１〜４週目までに行った「競走時間帯の拡大」の対象期間が、７月２５日から８月３０日の全６週間に広がる。期間中は７Ｒがメインとして行われる予定だが、新潟最終週のみメインは８Ｒとなることになった。８月３０日に行われる重賞の新潟記念・Ｇ３（芝２０００メートル）と２９日のＢＳＮ賞・Ｌ（ダート１８００