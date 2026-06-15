東京地検は１５日、自宅で長女を暴行した疑いで書類送検された巨人の前監督・阿部慎之助氏（４７）を起訴猶予とした。阿部氏は５月２５日に娘への暴行容疑で逮捕され、２６日未明に釈放。同日に巨人の監督を辞任していた。起訴猶予を受け、代理人弁護士を通じてコメントを発表した。「この度の件につきましては、野球ファンの皆様、プロ野球関係者の皆様、球団はじめ様々な関係者の皆様方に、多大なるご迷惑とご心配をお掛