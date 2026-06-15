北中米Ｗ杯のオランダ戦後、日本サポーターの行動が反響を呼んでいる。ＦＩＦＡ公式インスタグラムが日本時間の１５日に更新され、試合後にスタジアムのゴミ拾いをする観戦客の姿が動画で公開された。「Ｔｈｅｒｅａｓｏｎ＠ｊａｐａｎｆｏｏｔｂａｌｌａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｆａｎｓｃｌｅａｎｔｈｅｓｔａｄｉｕｍａｆｔｅｒｅａｃｈｇａｍｅ．Ｒｅｓｐｅｃｔ．」と、敬意の表れであると紹介している。