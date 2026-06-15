■これまでのあらすじ義母のおかげで義父に言いたいことを言えた妻。妻にとって義父の訪問は迷惑でしかなく、夫婦のことに口出されるのも不快だと告げると、義父は「家族なんだから」と逆ギレして帰っていった。そして義母は夫にも「父親として自覚あるの？」と切り込んでくれて…。夫もお義母さんも、これまでずっとお義父さんに振り回されてきたようで…。夫は何度も義父とぶつかってきたのに、結局何も変わらないことで諦めてし