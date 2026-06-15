【新華社昆明6月15日】中国雲南省昆明市で開催されている第10回中国・南アジア博覧会に、岩手県が出展している。海外パビリオンに設けた展示エリアでは、南部鉄器や神楽をモチーフにした製品などが紹介されている。岩手県と雲南省の交流は、2010年の上海万博をきっかけに始まった。雲南省の特産であるプーアル茶と岩手県の南部鉄器がそろって出展され、南部鉄器の鉄瓶で入れたプーアル茶は味わいが良くなると注目された。交流