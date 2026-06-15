ナルミヤ・インターナショナルが、ファミリーマートと初のコラボを実施。「ナルミヤキャラクターズ」の限定オリジナルグッズがもらえる購入特典企画を、16日午前10時から全国のファミリーマート約1万6400店で実施する。対象商品を2個同時に購入すると、全4種の「オリジナルぷにぷにチャーム」のうち1個が数量限定でもらえる。【写真】どれが当たるかはお楽しみ！ランダムアクリルキーホルダー今回登場するのは、2000年代に人気