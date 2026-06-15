お笑い芸人のアキラ100％さんが、自身のXを15日更新。サッカー日本代表の森保監督に扮した姿を投稿すると、ネットでは大反響となりました。【写真を見る】【アキラ100％】「流石にメモ帳だけでは隠せないか」前髪を下ろした“森保監督風”姿がネットで大バズり！2026FIFAワールドカップが日本時間12日に開幕。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの北米3か国の16都市で共同開催となり、3か国で開催される初の大会となりました。日