イランとの合意成立を発表したトランプ大統領。自身の80歳の誕生日にあたるこの日、ホワイトハウスでは肝いりの総合格闘技の大会が開かれました。14日、80歳の誕生日を迎えたトランプ大統領が向かうのは、アメリカで人気の総合格闘技団体「UFC」の試合会場。今回、建国250年の公式行事として、ホワイトハウスの庭に特別に建設されたものです。この場所での総合格闘技大会の開催は前代未聞です。記者「ホワイトハウスに隣接する広場