産後のしんどい時期に一番そばにいてほしい人が、一番遠くにいる感じ…妻の孤独、なんとなく想像できてしまいます。夫は料理に文句をつけては外に出かけ、夜の誘いを断られると態度が冷たくなる。このすれ違いの裏に隠されたものが明らかになったとき、妻はどんな気持ちになるんでしょうか。>>【まんが】離婚を切り出した夫の秘密(ウーマンエキサイト編集部)