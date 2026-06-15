女優真矢ミキ（62）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。ファン歴45年以上の“あこがれの人”を明かした。この日のゲストは宝塚歌劇団の8年先輩の大地真央。真矢は大地のファン歴、45年以上だという。真矢は「自分がトップスターやっていた頃の歌って、そんなに（頭の中に）出てこないですけど。真央さんのは全部出てきます。トップじゃない頃のも全部」と明かした。続けて「大地さんの舞台