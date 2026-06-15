ファミリーマートは、2026年6月16日10時から29日まで、「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを実施します。チャームは「ナカムラくん」と「ベリエちゃん」デザインの全4種2000年代のキャラクターたちが次々と復刻されるなど、空前の「平成女児ブーム」に沸く昨今。当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20代から30代の女性を中心に、熱狂がさらに拡大しているといいます。ファミリー