お好み焼きや串カツ、鉄板焼きなどが食べ放題で楽しめる「お好み焼本舗」は、2026年6月15日から28日まで父の日キャンペーンを開催しています。目の前で焼き上がるお好み焼きやステーキで乾杯公式アプリ会員に向けて、グループ全員の「ソフトドリンク＋アルコール全種飲み放題」が1529円から1089円になるクーポンを配布。クーポンは、1グループ1枚利用できます。すでに会員の場合は自動でクーポンが届き、来店当日に登録した人も、