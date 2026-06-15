テレビ朝日初のショートアニメブランド「PicoAni（ピコアニ）」が誕生。由来は「Pico（小さい）」＋「Anime（アニメーション）」、新たなキャラクターを開発・育成していく新しいアニメブランドだ。SNS発の人気キャラクターのアニメ化をはじめ、人気クリエイターと組んで制作するオリジナルキャラクター作品、海外企業との共同開発キャラクターの3Dアニメーション作品まで、幅広いラインナップが今後続々と登場する。そんな「♪ピ