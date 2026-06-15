しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年6月21日まで「父の日」キャンペーンを全店で実施しています。食べ放題は小学生未満無料＆小学生は半額！6月15日から21日までの期間、対象の食べ放題コースで利用できる、以下の2種類から選べるクーポンが配信中です（併用不可）。（1）会計金額から平日は20％オフ、休日は10％オフ（2）アルコール飲み放題が半額（1848円→924円）クーポン画面や利用条件の詳細は、キャンペーンページから確認できます