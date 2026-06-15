下りの秋田新幹線こまち25号は車両に不具合があり、一部区間で運休となりました。JR秋田支社によりますと、午後4時19分ごろ、下りのこまち25号が田沢湖－角館間を走行中に緊急ブレーキが作動しました。乗務員が応急処置をして午後5時17分に運転を再開しましたが、角館－秋田間は区間運休となりました。また、この影響で上りのこまち34号が、30分程度の遅れが出ています。