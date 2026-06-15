7月26日よりTBS系で放送がスタートする堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンのキービジュアルが公開。あわせて3つの特別イベントの開催が公開された。 参考：今夏放送の『VIVANT』続編を前に第1シーズンの無料配信が再開再生数は450万回を突破 本作は、2023年7月期に放送された第1シーズンから3年の時を経て、今夏から2クール連続で放送される『VIVANT』の続編。第1シー