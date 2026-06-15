ヨルシカが、2025年9月から10月に開催したライブ『LIVE TOUR 2025「盗作 再演」』の模様を収録したライブ映像作品を9月30日にリリースする。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 本公演は、n-bunaの朗読と楽曲演奏を織り交ぜたコンセプトライブ。本作には、ライブ本編を収録したDisc1、ライブ内の『「盗作」楽曲パート』『「盗作